Rai: Corte conti, Azienda elimini inefficienze e sprechi

- L'esercizio 2021 di Rai spa mostra un risultato in perdita di 30,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto al negativo 2020 di 20,7. È invece in pareggio il risultato d'esercizio dell'intero gruppo Rai (Rai spa, Rai Way, Rai Cinema, Rai Com e Rai Pubblicità), in linea con il 2020. E' quanto emerge dall'analisi, approvata con delibera n. 64/2023, che la Sezione controllo enti della Corte dei conti ha condotto sulla gestione 2021 della Rai, in cui la magistratura contabile ha rilevato un aumento complessivo dei costi pari a 179,3 milioni di euro in valore assoluto sul 2020 (+7,28 per cento), a fronte di un aumento dei ricavi pari a 155 milioni (+6,56 per cento). Nonostante il risultato in pareggio emerso dal conto economico consolidato, il patrimonio netto del gruppo scende dai 315,1 milioni di euro del 2020 ai 286 del 2021, con una diminuzione dell'indebitamento che, sempre a livello di gruppo, passa da 606,4 a 573,1 milioni. Ammontano a 1.038,6 milioni i costi del personale del gruppo, in aumento di 24,4 sull'anno precedente. (segue) (Com)