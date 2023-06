Regno Unito: "Times" su rapporto "Partygate", alleati di Johnson lo dipingeranno come un "martire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati dell'ex primo ministro Boris Johnson cercheranno di ritrarlo come un "martire" in vista della pubblicazione del rapporto sullo scandalo "Partygate", le feste avvenute a Downing Street nella fase più acuta della pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "The Times". Dopo un'indagine di 14 mesi, il comitato dei privilegi pubblicherà oggi il suo rapporto di 30 mila parole sulle affermazioni di Johnson alla Camera dei Comuni secondo cui nessuna guida o regola era stata violata a Downing Street durante la pandemia. Il rapporto concluderà che tali informazioni sono state fuorvianti e che Johnson non ha rispettato le linee guida per il Covid-19 in vigore all'epoca. Johnson, che si è dimesso dalla Camera dei Comuni venerdì scorso, pubblicherà una dichiarazione tentando di confutare le accuse e dirà che il rapporto è una "parodia della giustizia" e che le sue conclusioni sono una "vergogna". (Rel)