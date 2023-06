Maltempo: Coldiretti, a un mese da alluvione 100 mila ettari nel fango (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono segnali di attenzione con una ordinanza della protezione civile ha disposto la sospensione delle rate dei mutui anche per l’agricoltura. Ma serve garantire l’arrivo degli aiuti nel minor tempo possibile e dare a queste zone martoriate la possibilità di riparare i danni e ripartire", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "le importanti misure varate dal governo per imprese e lavoratori colpiti dall’alluvione sono un primo passo significativo ma per affrontare l’emergenza saranno necessari ulteriori sforzi e risorse, anche con il contributo dell’Unione europea che in passato ha mobilitato oltre 8,2 miliardi di euro per interventi su calamità in 24 Stati membri negli ultimi venti anni attraverso il Fondo di solidarietà". (Com)