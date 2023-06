Energia: Gdf-Arera, più controlli su operato venditori in vista di fine tutela luce e gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività volte a garantire la tutela del consumatore e il corretto funzionamento del mercato sono al centro anche del programma di attività 2023 durante il quale, tramite controlli documentali e sopralluoghi, saranno verificati sia il rispetto dei costi dichiarati dalle imprese a fini del riconoscimento tariffario, sia le richieste presentate dai venditori di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati ai distributori. Infine, a tutela delle famiglie e delle piccole imprese sarà verificato, tra l’altro, il rispetto delle condizioni inderogabili stabilite dall’Autorità per le offerte standard di fornitura Placet e, per i clienti in condizioni disagiate, la corretta erogazione dei bonus sociali luce e gas. (Com)