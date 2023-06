Ucraina: Stoltenberg, mi aspetto ulteriore sostegno da ministri Difesa Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto di aspettarsi nuovi impegni per il sostegno all'Ucraina dalla riunione dei ministri della Difesa Nato di oggi e domani. "Mi aspetto molti nuovi impegni. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a impegni significativi da parte degli alleati europei ma anche del Nord America e degli Stati Uniti. Sono appena arrivato da Washington e il presidente degli Stati Uniti Biden ha annunciato, solo un paio di giorni fa, un nuovo pacchetto significativo con più munizioni, più munizioni per la difesa aerea e altri tipi di supporto militare, e abbiamo visto anche diversi altri alleati europei, negli ultimi giorni, annunciare un maggiore sostegno", ha detto al suo arrivo alla riunione di Bruxelles. "Si tratta quindi di un processo continuo in cui gli alleati annunciano un ulteriore sostegno all'Ucraina. L'Ucraina ha bisogno di molti tipi diversi di sostegno, ma forse la maggior parte dell'attenzione è stata, e continua ad essere, sull'importanza del sostegno per assicurarsi che tutti i sistemi che sono già lì funzionino come dovrebbero. Ciò significa che hanno bisogno di munizioni, pezzi di ricambio, manutenzione, capacità di riparazione per operare e di essere sostenuti durante l'intera offensiva", ha aggiunto il segretario generale. (segue) (Beb)