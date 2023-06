Nato: Stoltenberg, non cerco estensione del mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto di non essere "in cerca" di un ulteriore mandato a capo dell'Alleanza Atlantica. "Quando si tratta del mio successore, è una questione che deve essere decisa dai 31 alleati. Io sono responsabile di tutte le decisioni che l'Alleanza deve prendere tranne una, che riguarda il mio futuro e che spetta ai 31 alleati decidere, ma non ho altri piani, non ho altre intenzioni e non cerco intenzionalmente un'estensione", ha detto al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa di Bruxelles. (Beb)