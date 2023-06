Maltempo: presidente Municipio XV, allagamenti a Prima Porta, serve dialogo con Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a seguito delle abbondanti piogge, Via Frassineto, una delle parti più fragili di Prima Porta, ha subito degli allagamenti. Purtroppo l'impianto regionale di Via Frassineto, che nel 2014 facemmo ampliare, non è entrato in funzione come avrebbe dovuto causando il mancato deflusso del fosso tombato e quindi l'allagamento di alcune abitazioni. Così, sui social, Daniele Torquati, presidente del Municipio Roma XV. "In pieno spirito di collaborazione, - aggiunge Torquati - oggi scriverò una nota per mettermi a disposizione del presidente Rocca e dell'assessorato competente per aiutare affinché quello che è successo ieri non ricapiti più. Quello che mi interessa non sono le polemiche, ma che da oggi ci sia per lo meno un presidio fisso come un tempo. Ringrazio per l'affetto Luciano, Dina, Ludmilla, Marco e tanti altri che purtroppo ieri ho dovuto incontrare di nuovo in una condizione di difficoltà durante il coordinamento degli interventi. Ringrazio infine la Protezione Civile del Lazio e di Roma Capitale e il suo direttore Giuseppe Napolitano, presente sul posto, e tutti i volontari che come al solito non si sono risparmiati neanche un momento. Oggi ho chiesto alla nostra Polizia Locale di fare insieme agli operatori della Protezione Civile un censimento delle abitazioni colpite nel caso dovesse essere utile alla Regione Lazio", conclude. (Rer)