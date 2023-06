Spagna: nel primo quadrimestre 2023 calo delle nascite dell'1,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi quattro mesi del 2023 in Spagna sono nati 103.443 bambini, l'1,7 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano "20 Minutos", è quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Queste cifre rendono il primo quadrimestre del 2023 il peggiore degli ultimi otto anni. Le regioni in cui il tasso di natalità è diminuito maggiormente rispetto all'anno precedente sono state le Asturie (-7,6 per cento), la Navarra (-7,3 per cento), Murcia (-6,7 per cento) e la Cantabria (-4,6 per cento). D'altra parte, Madrid (+0,4 per cento) e Aragona (+7,7 per cento) sono le uniche regioni in cui il tasso di natalità è aumentato rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno. (Spm)