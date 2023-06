Cina-Russia: Putin invia messaggio a Xi per compleanno, continuiamo dialogo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin "non vede l'ora di continuare il dialogo costruttivo" con l'omologo cinese, Xi Jinping, che compie gli anni oggi. E' quanto si legge nel telegramma di congratulazioni di Putin a Xi, pubblicato dal Cremlino. "È difficile sopravvalutare gli sforzi che state facendo da molti anni per rafforzare le relazioni di partenariato globale e di interazione strategica tra i nostri Paesi (...) Non vedo l'ora di continuare il nostro dialogo costruttivo e uno stretto lavoro congiunto su questioni attuali nell'agenda bilaterale, regionale e internazionale a beneficio dei popoli di Russia e Cina", ha scritto il capo dello Stato russo. (Rum)