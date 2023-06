Regno Unito: Hunt, nessun'altra alternativa se non aumentare tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito "non ha altra alternativa" che aumentare i tassi di interesse per ridurre l'inflazione. Lo ha affermato il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, spiegando che il governo porta avanti "senza riserve" il sostegno alla Banca d'Inghilterra (BoE) affinchè "faccia quello che serve" per ridurre l'inflazione elevata. A riportare la notizia il quotidiano "The Guardian". Nella sua tornata più aggressiva di aumenti dei tassi di interesse da decenni, la Banca d'Inghilterra ha già aumentato gli oneri finanziari dallo 0,1 per cento di dicembre 2021 al 4,5 per cento. I mercati finanziari si aspettano un altro aumento di almeno un quarto di punto nella prossima riunione del 22 giugno. Le previsioni suggeriscono che i tassi potrebbero superare il 5,5 per cento prima di dicembre 2023. "Dobbiamo fare tutto il possibile come governo, come paese, per sostenere la Banca d'Inghilterra nella sua missione di eliminare l'inflazione dal sistema", ha dichiarato Hunt. (Rel)