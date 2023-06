Migranti: Rigal (Medecins du Monde) su naufragio in Grecia, mancano mezzi per salvataggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'organizzazione non governativa Medecins du Monde, Florence Rigal, ha denunciato una "mancanza di mezzi" per un "salvataggio in mare degno di questo nome" nel naufragio al largo della Grecia dove sono morte 79 persone. "Richiediamo una vera politica di salvataggio in mare da parte degli Stati", ha detto Rigaud all'emittente radiotelevisiva "France info". "Lasciamo i soccorsi in mare a delle associazioni contro le quali si moltiplicano gli ostacoli ma è una missione che spetta agli Stati", ha detto Rigal. "Questi drammi non dissuadono la gente dal partire", ha aggiunto la presidente dell'Ong.(Frp)