Emirati: sovrano di Ras al Khaimah guida delegazione al forum di San Pietroburgo

- Saud bin Saqr al Qasimi, sovrano dell’emirato di Ras al Khaimah, uno degli Stati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, guida la delegazione emiratina all’edizione del 2023 del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in Russia, iniziato ieri e che si concluderà il prossimo 17 giugno. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, infatti, il presidente, Mohammed bin Zayed al Nahyan, lo ha incaricato di rappresentare gli Emirati, che quest’anno partecipano al forum come “ospiti d’onore”. La delegazione emiratina, inoltre, include rappresentanti di diversi ministeri, istituzioni, agenzie governative e dirigenti delle principali compagnie nazionali del settore pubblico e privato. “Wam” ricorda infine che il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, cui partecipano quest’anno oltre 1.000 esperti di economia provenienti da 80 Paesi del mondo, è diventato negli ultimi anni “una piattaforma internazionale di primo piano per gli uomini d’affari” e un’opportunità per “discutere delle principali questioni economiche dei mercati emergenti. (Res)