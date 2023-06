Cina: disoccupazione giovanile al 20,8 per cento a maggio, è nuovo record nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione giovanile in Cina ha toccato livelli record a maggio, periodo in cui si è attestato al 20,8 per cento contro il 20,4 per cento di aprile. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che il mese scorso la disoccupazione ha interessato un giovane cinese su cinque. Il dato si riferisce alla fascia d’età compresa tra i 16 e i 24 anni, residente nelle aree urbane. A maggio, il tasso di disoccupazione dell'intera forza lavoro si è attestato al 5,2 per cento, invariato rispetto ad aprile. (Cip)