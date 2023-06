© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso o velato in pianura, con qualche addensamento in più alla notte ed in serata; sui rilievi da poco nuvoloso a nuvoloso per irregolare sviluppo di cumuli diurni.Dalle ore centrali rovesci o temporali isolati sulla fascia Prealpina, in possibile discesa all'alta pianura in serata. Temperature minime in pianura tra 15°C e 17°C, massime tra 26°C e 28°C. (Rem)