Russia: "Financial Times", il Cremlino si muove per "appropriarsi" di beni occidentali

- Il Cremlino sta segretamente adottando una legislazione che consentirà l'appropriazione di beni occidentali a prezzi stracciati. È quanto emerge da un documento classificato del Cremlino, visto dal quotidiano "Financial Times", che darebbe allo Stato russo il diritto prioritario di acquistare qualsiasi asset occidentale in vendita con uno "sconto significativo" in modo da poterlo poi vendere con profitto. Dmitrij Peskov, il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ha detto al "Financial Times" che gli investitori e le società occidentali sono "più che benvenute" in Russia, ma ha sottolineato che alcune di queste presenti sul territorio hanno smesso di pagare gli stipendi o semplicemente hanno deciso di lasciare il Paese, una scelta che ha causato loro enormi perdite. "Se un'azienda non adempie ai propri obblighi, allora, ovviamente, rientra nella categoria delle aziende incapienti", ha detto Peskov, aggiungendo: "Diciamo addio a quelle aziende. E quello che facciamo con le loro risorse dopo è affar nostro". (Rel)