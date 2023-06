Sicurezza: Sala, cambiare passo con strutture adeguate o non andremo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tema della sicurezza non si può ignorare. Il percepito in sé è un problema. Noi stiamo assumendo 500 vigili in più e mi è stato promesso che anche il resto delle forze dell’ordine aumenteranno di questo livello. Ma se noi non cambieremo passo avendo strutture adeguate alla gestione di questo disagio, non andremo avanti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’evento per i 20 anni di Sky in corso a Palazzo Reale. “Abbiamo tanti posti letto per gli homeless che non vengono occupati” ha proseguito il sindaco sottolineando che “il problema c’è, è delicato perché investe chi ci vive e i turisti”. “Bisogna lavorare sia in termini di repressione del fenomeno, ma bisogna trovare meccanismi che evitino il proliferarsi” della microcriminalità, ha concluso. (Rem)