Cina: investimenti immobiliari diminuiti del 7,2 per cento nei primi cinque mesi

- Gli investimenti immobiliari in Cina sono diminuiti del 7,2 per cento nei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo nel 2022. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che nei primi quattro mesi ha certificato un calo degli investimenti pari al 6,2 per cento su base annua. In termini di superficie, le vendite sono diminuite dello 0,9 per cento contro lo 0,4 per cento dei primi quattro mesi. I fondi raccolti dalle società immobiliari sono diminuiti del 6,6 per cento da gennaio a maggio, dopo il calo di 6,4 punti percentuali registrato da gennaio ad aprile. (Cip)