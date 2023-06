Cina: produzione industriale e vendite al dettaglio hanno mancato stime di crescita a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cinese è rallentata a maggio, periodo in cui la produzione industriale e le vendite al dettaglio hanno deluso le aspettative di crescita degli analisti. Il mese scorso, la produzione industriale è cresciuta del 3,5 per cento, rallentando rispetto al 5,6 per cento di aprile e ponendosi leggermente al di sotto dell'aumento del 3,6 per cento atteso dagli analisti. L’Ufficio nazionale di statistica (Nbs) imputa il dato soprattutto all’indebolimento della domanda in patria e all’estero. Nello stesso periodo, le vendite al dettaglio sono aumentate del 12,7 per cento, rallentando rispetto al 18,4 per cento di aprile e mancando le previsioni di crescita fissate al 13,6 per cento. “Questi dati inviano un segnale coerente, e cioè che lo slancio dell’economia cinese si sta indebolendo”, ha affermato il presidente della società di gestione degli investimenti Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang. (Cip)