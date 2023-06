Croazia: Plenkovic conferma visita in Serbia, non è previsto incontro con presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato Andrej Plenkovic ha confermato la sua visita in Serbia della settimana prossima dichiarando che "non è previsto un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". Plenkovic, che si recherà in Serbia per la prima volta dall'inizio del suo mandato come capo del governo, parteciperà venerdì 26 giugno all'inaugurazione della Casa croata nella città di Subotica in Serbia, in occasione della Giornata della comunità croata. Durante la visita è previsto un incontro con l'omologa serba Ana Brnabic. "Annunceremo la nostra visita. È importante che l'opinione pubblica capisca che il nostro governo si prende molta cura dei concittadini al di fuori della Croazia", ha detto Plenkovic, affermando in seguito che non si recherà a Belgrado. Alla domanda se questo significhi che non incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic, il premier croato ha risposto spiegando che nelle sue dichiarazioni ha specificato "cosa è previsto dalla visita". (Seb)