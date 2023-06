Cina: Banca centrale taglia tasso di prestiti a medio termine al 2,65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina ha abbassato il tasso di riferimento per i prestiti a medio termine (Mlf) per la prima volta in dieci mesi oggi, allo scopo di incentivare la ripresa economica nazionale. Stando ad una nota dell’istituto, il tasso d'interesse per i prestiti annuali alle istituzioni finanziarie è passato dal 2,75 al 2,65 per cento. L’iniziativa è finalizzata a ridurre i costi di finanziamento per le banche commerciali, allo scopo di incoraggiarle a concedere credito a condizioni più favorevoli con ricadute positive per l’economia. Il 13 giugno la Banca centrale ha operato tagli anche sul tasso di prestito a breve termine: quello a sette giorni è stato ridotto di 10 punti base all’1,9 per cento, con un’iniezione di liquidità pari a 279,97 milioni di dollari. (Cip)