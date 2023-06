Taiwan: Honduras revocherà accordo bilaterale di libero scambio entro sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Honduras revocherà l’accordo bilaterale di libero scambio (Als) stipulato con Taiwan entro sei mesi, a seguito del disconoscimento diplomatico dell’isola e dell’istituzione di rapporti ufficiali con la Cina. Lo riferisce oggi il ministero degli Esteri di Taipei, che sta dialogando con il ministero dell’Economia per assistere le imprese taiwanesi operanti nello Stato caraibico. Stando ai dati del governo taiwanese, l’accordo di libero scambio ha contribuito positivamente alla crescita delle esportazioni dell’Honduras, che sono aumentate di 4,65 volte dalla stipula del patto, nel 2007. L’anno scorso, Taiwan ha importato merci per un valore di 128,85 milioni di dollari dall'Honduras, soprattutto chicchi di caffè e gamberi bianchi congelati, che hanno contribuito allo 0,03 per cento del totale. Nello stesso periodo, le esportazioni di Taiwan verso l'Honduras si sono attestate a 63,16 milioni di dollari, pari allo 0,01 per cento del totale dell’isola. (Cip)