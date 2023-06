Scozia: fonti stampa, premier chiede dimissioni a coloro che non sostengono Sturgeon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro scozzese, Humza Yousaf, ha suggerito che i membri del Partito nazionale scozzese dovrebbero dimettersi qualora siano contrati alla permanenza nella forza politica dell'ex premier Nicola Sturgeon. Fonti nazionaliste, riprese dal quotidiano "The Telegraph", hanno affermato che Yousaf ha utilizzato la riunione di questa settimana a Holyrood (sede del parlamento scozzese), la prima dall'arresto di Sturgeon (avvenuto nel fine settimana), per chiedere unità a favore della sua posizione. Secondo le fonti, il premier scozzese ha avvertito che coloro che volevano Sturgeon fosse rimossa dal partito stavano creando una scissione che avrebbe danneggiato la causa dell'indipendenza. Sturgeon è stata arrestata domenica per questioni finanziarie relative al partito ma è stata rilasciata dopo sette ore di interrogatorio senza che nei suoi confronti venisse mossa alcuna accusa formale. (Rel)