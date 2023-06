Usa: frode, corte d’appello Manhattan nega libertà su cauzione a imprenditore cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello di Manhattan ha negato la libertà su cauzione a Guo Wengui, imprenditore cinese in esilio autoimposto negli Usa, arrestato lo scorso marzo e incriminato per una presunta frode da un miliardo di dollari. Benché i legali di Guo abbiano proposto il suo rilascio in cambio di una cauzione di 25 milioni di dollari, la libertà su cauzione era stata negata in prima istanza dalla giudice Analisa Torres, della corte distrettuale di New York, lo scorso aprile. Torres aveva infatti stabilito che una volta libero l'imprenditore avrebbe potuto tentare la fuga, anche al netto di condizioni restrittive come il monitoraggio Gps e la sorveglianza 24 ore su 24. In caso di condanna definitiva, Guo rischia una condanna sino a 100 anni di reclusione. L'imprenditore è accusato di aver continuato a promuovere opportunità di investimento fraudolente anche dopo il sequestro dei fondi della sua attività, lo scorso anno. (Was)