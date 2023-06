Cina-Canada: Pechino nega ingerenze nell’Aiib, “clamorose esagerazioni e bugie”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le presunte ingerenze della Cina nella Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (Aiib), denunciate dall’ex direttore generale delle comunicazioni Bob Pickard, sono “clamorose esagerazioni e vere e proprie bugie”. È l’accusa lanciata dall’ambasciata cinese in Canada in una nota, dopo che Pickard ha rassegnato le dimissioni dall’incarico denunciando l’ingerenza del Partito comunista nell’istituzione finanziaria multilaterale, di cui il Canada è uno dei membri non regionali. Pickard ha annunciato le sue dimissioni su Twitter. “Come canadese patriottico, questa era la mia unica strada. La Banca è dominata dai membri del Partito comunista e ha anche una delle culture più tossiche che si possano immaginare. Non credo che sia nell’interesse del mio Paese la sua appartenenza all’Aiib”, ha scritto Pickard. L’Aiib, istituita nel 2014 su proposta della Cina, ha sede a Pechino. (Cip)