Cina: ministro Esteri riceve omologo Antigua e Barbuda, focus su cooperazione

- La Cina attribuisce grande importanza alle relazioni con Antigua e Barbuda e vuole lavorare con lo Stato insulare dei Caraibi per promuovere la cooperazione in vari campi. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro con l’omologo dello Stato caraibico, Paul Chet Greene, arrivato a Pechino per partecipare al Forum sulla governance globale dei diritti umani. Qin ha definito Antigua e Barbuda un “amico fidato e un buon partner” della Cina, che vuole promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali rafforzando gli scambi, la cooperazione lungo la Nuova via della seta e consolidando la fiducia reciproca. Dall’istituzione delle relazioni diplomatiche, 40 anni fa, i due Paesi si sono sostenuti su interessi e preoccupazioni reciproche, divenendo “un modello di rispetto, equità e vantaggio reciproco tra Paesi piccoli e grandi”, secondo Qin. (Cip)