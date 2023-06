Cina: premier Li visiterà Germania e Francia dal 18 al 23 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, si recherà in visita ufficiale in Germania e Francia dal 18 al 23 giugno prossimi, su invito del cancelliere tedesco Olaf Scholz e dell’esecutivo di Parigi. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin. In Germania, Li parteciperà al settimo ciclo di consultazioni intergovernative, mentre a Parigi interverrà al vertice per un nuovo patto finanziario globale, in calendario il 22 e 23 giugno. (Cip)