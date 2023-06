Siria-Oman: colloquio telefonico tra ministri Esteri su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal al Miqdad, ha discusso con l’omologo del Sultanato dell’Oman, Badr Hamad al Busaidi, ieri, durante un colloquio telefonico, delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e dei modi per rafforzarle. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Al Miqdad, a nome del governo di Damasco, ha ringraziato l’Oman e il sultano, Haitham bin Tariq, per l’impegno profuso nel sostenere il reintegro della Siria nella Lega araba, al fine di serrare le fila di fronte alle sfide comuni, a livello regionale e globale. Da parte sua, Al Busaidi si è compiaciuto degli “sviluppi positivi della situazione in Siria, sottolineando la ferma posizione di Mascate al fianco di Damasco nella lotta al terrorismo e nell’impegno per salvaguardare la propria sovranità, indipendenza e integrità territoriale. (Res)