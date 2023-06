Filippine: terremoto di magnitudo 6,2 scuote l'entroterra, inclusa Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito le Filippine stamattina. Lo ha confermato il Servizio geologico Usa, che ha individuato l'epicentro della violenta scossa a una profondità di 124 chilometri a circa tre chilometri di distanza da Manila. La scossa è stata avvertita distintamente nell'entroterra densamente popolato delle Filippine e nella capitale, e le autorità locali hanno messo in guardia da possibili scosse di assestamento. Per il momento le autorità non hanno segnalato vittime o danni gravi. (Fim)