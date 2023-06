Siria: agente Forze di sicurezza di Damasco ucciso da gruppo armato ignoto vicino Deraa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente delle Forze di sicurezza interna della Siria è stato ucciso, ieri, a colpi di arma da fuoco, da un gruppo di uomini armati non identificato, nella campagna orientale di Deraa, nel sud del Paese. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, spiegando che in tutto il governatorato di Deraa è in vigore lo stato di allerta per le Forze di sicurezza di Damasco. Nella regione, infatti, una pattuglia di sei mezzi militari e di tre blindati era stata da poco presa di mira, mentre effettuava arresti ai danni di individui ricercati dalla giustizia. Dall’inizio dell’anno, dunque, sono stati 239 gli “incidenti di sicurezza” nella regione, nei quali sono morte 181 persone, di cui 19 agenti delle Forze di sicurezza e militari delle Forze armate governative e 5 ex combattenti loro affiliati, 55 civili, 18 sospetti trafficanti di stupefacenti, 13 ex combattenti che non appartengono a nessuna formazione militare, 6 miliziani dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico, 2 membri del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, un collaboratore delle milizie iraniane e un ex combattente del Fronte al Nusra (gruppo armato vicino ad Al Qaeda). (Res)