Singapore: polizia schiera robot per attività di pattugliamento, 2 all'aeroporto di Changi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Singapore introdurrà robot per il pattugliamento in diverse aree della città-Stato, e due esemplari sono già in servizio all'interno del Terminal 4 dell'Aeroporto internazionale Changi. L'annuncio segue un periodo di prova durato cinque anni e schieramenti limitati che hanno confermato l'utilità dei mezzi. I robot, che utilizzano quattro ruote per la locomozione e sono alti circa un metro e 70 cm, sono dotati di videocamere, sensori, altoparlanti, schermi, lampeggianti e sirene, sono in grado di effettuare pattugliamenti autonomi e consentono alla Polizia di comunicare con il pubblico. (Fim)