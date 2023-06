Turchia: il Partito dei lavoratori del Kurdistan annuncia la fine della “tregua sismica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato la fine del cessate il fuoco unilaterale con la Turchia, proclamato dopo il devastante sisma dello scorso 6 febbraio. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un comunicato dell’Unione delle comunità democratiche curde (Kck), un’organizzazione politica che riunisce i principali movimenti politici curdi, tra i quali il Pkk. “Durante il cessate il fuoco uniltaterale, gli attacchi e le uccisioni da parte dello Stato turco sono andate avanti e le condizioni di isolamento della guida del Pkk, Abdullah Ocalan, si sono aggravate”, si legge nel testo. Il cessate il fuoco, originariamente, era basato sulla “responsabilità umanitaria e morale”, di fronte al terremoto devastante che ha colpito Siria e Turchia. La misura, in seguito, è stata prorogata, fino alla durata delle elezioni parlamentari e presidenziali, per “assicurare che i risultati risultassero a favore dei popoli e delle forze democratiche”. Di contro, secondo il comunicato della Kck, le Forze armate turche in questi mesi hanno continuato a sferrare attacchi contro i curdi, colpendo non solo combattenti ma anche civili. La portata delle operazioni militari di Ankara, peraltro, si è estesa oltre i confini del territorio turco, in Iraq e nell’Amministrazione autonoma del nord della Siria, nota come Rojava. (Res)