Giappone: governo preoccupato da volatilità mercato valutario

- Il governo del Giappone osserva con apprensione la volatilità dei mercati delle valute, che reputa "indesiderabili", ed è pronto ad assumere misure "adeguate" se necessario. Lo ha dichiarato oggi il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese. Hirokazu Matsuno. "Non c'è alcun cambiamento nella posizione del governo, che monitorerà i movimenti del mercato valutario e assumerà misure appropriate se necessario", ha dichiarato il portavoce. Questa mattina il dollaro ha registrato un forte apprezzamento sui mercati asiatici, con un rialzo dello 0,46 per cento a 140,735 yen. Secondo economisti citati dalla stampa giapponese, Tokyo potrebbe intervenire sul mercato valutario come lo scorso anno, nel caso lo yen si svalutasse oltre la soglia di 145 sul dollaro. (Git)