Corea del Sud: ministro Finanze Choo, monitorare attentamente reazioni a congelamento tassi Usa

- Il governo della Corea del Sud monitorerà con attenzione le reazioni dei mercati finanziari alle incognite riguardanti la politica monetaria delle maggiori economie globali, specie dopo la decisione della Federal Reserve statunitense 8Fed) di interrompere un ciclo di aumento dei tassi di riferimento durato 15 mesi. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze della Corea del Sud, Choo Kyung-moo. La decisione "non ha deviato significativamente dalle aspettative del governo e dei mercati", ha affermato il ministro. "Tuttavia, date le incertezze esistenti riguardo le politiche monetarie dei principali Paesi, inclusi gli Stati Uniti, il governo manterrà un approccio vigile". La Banca di Corea ha mantenuto il suo tasso di riferimento invariato al 3,5 per cento per il terzo mese consecutivo a maggio, in considerazione del rallentamento delle pressioni inflattive nel Paese. (segue) (Git)