Malesia: la moglie dell'ex premier Najib potrà recarsi a Singapore per visitare la figlia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello della Malesia ha decretato oggi la restituzione del passaporto a Rosmah Mansor, moglie dell'ex premier della Malesia Najib Razak, per consentirle di far visita alla figlia e ai nipoti a Singapore. Il passaporto della donna è trattenuto in custodia dalla corte secondo le condizioni definite per la libertà vigilata della donna, coinvolta in un caso di corruzione relativo alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile nelle scuole delle comunità rurali di Sarawak. L'ex premier Najib Razak è agli arresti dallo scorso anno per lo scandalo dei miliardi sottratti al fondo sovrano 1Mdb. (Fim)