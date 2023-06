Iraq: oggi l’emiro del Qatar è atteso a Baghdad per una visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, è atteso oggi a Baghdad per una visita ufficiale, su invito del primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani. Lo hanno riferito le agenzia di stampa ufficiali di Iraq e Qatar. Secondo il portavoce del governo iracheno, Bassim al Awadi, la visita ha “dimensioni politiche ed economiche significative” e da essa ci si attende uno sviluppo e un ampliamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Lo scorso 27 maggio, il Qatar era stato invitato a Baghdad per lanciare il progetto della “Via dello sviluppo” (per il quale saranno stanziati 17 miliardi di dollari), che dovrebbe collegare l’Asia all’Europa attraverso il Medio Oriente e la Turchia. All’iniziativa, hanno aderito, oltre all’Iraq, l’Iran, la Turchia, la Siria e la Giordania. Inoltre, alla fine di maggio, in occasione del Forum economico del Qatar, il ministro del Petrolio iracheno, Hayan Abdul Ghani, aveva annunciato che diverse società qatariote erano interessate a investire nelle ricerche di gas e greggio nel Paese. In particolare, la QatarEnergy, ha recentemente compiuto passi importanti per rafforzare la propria presenza in Iraq, acquistando il 25 per cento nell’imponente progetto Gas Growth Integrated, volto a sviluppare la produzione di gas nel Paese. Le restanti quote del progetto sono di proprietà dell’irachena Basra Oil Company e della francese TotalEnergies. (Res)