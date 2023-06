Germania: ministra Esteri Baerbock, il “regime” russo è la minaccia più grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “regime russo” è “la minaccia più grande alla nostra pace e libertà in Europa”. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che “noi come Europa dobbiamo essere in grado di garantire la nostra pace e la nostra libertà”. Per tale motivo, ha infine, evidenziato Baerbock, viene fornito sostegno all'Ucraina invasa dalla Russia “come partner europeo nella nostra Europa comune”. (Geb)