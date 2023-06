Germania: ministra Esteri Baerbock, “costretti” ad aumentare spesa per Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende aumentare la spesa per la modernizzazione delle sue Forze armate (Bundeswehr) “non perché lo voglia, ma perché vi è costretta”. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, l'esponente del governo federale ha illustrato la necessità del fondo speciale per la Bundeswehr. Con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro, tale strumento è stato istituito dall'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Le risorse sono sottratte al bilancio ordinario e si affiancano alle normali spese per la difesa. Come osservato da Baerbock, il fondo speciale per la Bundeswehr fornisce i capitali con cui finanziare l'acquisto di armi e materiali di cui vi è “urgente bisogno”. Queste acquisizioni sono necessarie perché la Germania sostiene l'Ucraina “nel suo diritto all'autodifesa, alla libertà e alla pace” contro l'invasione russa. A tal fine, la Bundeswehr ha trasferito sistemi ed equipaggiamento all'ex repubblica sovietica, che ora deve sostituire. Inoltre, l'equipaggiamento delle Forze armate tedesche è “tanto obsoleto” e va modernizzato. (segue) (Geb)