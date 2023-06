Germania: ministra Esteri Baerbock, “costretti” ad aumentare spesa per Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baerbock ha poi evidenziato come la guerra in Ucraina abbia reso evidente “quanto sia inutile, per non dire sbagliato, che tutti i partner europei acquistino i propri sistemi corazzati o di difesa e non collaborino” nelle forniture militari. Secondo la ministra degli Esteri tedesca, le commesse per la difesa in Europa dovranno essere “reciprocamente compatibili” e ciò consentirà a tutti gli Stati membri di “risparmiare”. L'esponente dei Verdi ha poi sottolineato come, “sfortunatamente, la brutale realtà della guerra di aggressione” mossa contro l'Ucraina dalla Russia è che il presidente di questo Paese, Vladmiri Putin “ci ha costretti a investire nella nostra capacità di difenderci più di quanto abbiamo fatto finora”. Per rafforzare la Bundswehr, ha infine affermato la ministra degli Esteri tedesca, deve essere chiaro che nella leggi di bilancio per il 2024 non potranno essere effettuati tagli alle spese militari. (Geb)