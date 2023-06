Ucraina: Haun (Knds), avere carri armati Leopard non basta per svolta nella guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere carri armati “superiori” come i Leopard, prodotti dal gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), “non basta” affinché l'esercito dell'Ucraina ottenga una svolta nella guerra che la Russia ha mosso contro il Paese. Questi corazzati devono essere “superiori anche sul piano tattico, impiegati insieme ad altre armi”. È quanto dichiarato da Frank Haun, amministratore delegato del consorzio per la difesa Knds, formato da Knw e dal gruppo per gli armamenti francese Nexter Defence Systems (Nds). Intervistato dal settimanale “Der Spiegel”, l'Ad ha ricordato che il Leopard è stato sviluppato durante la Guerra fredda “per prevalere contro esattamente ogni dispositivo con cui i russi stanno combattendo oggi in Ucraina”. Haun ha aggiunto che le truppe del Paese aggredito dalla Russia “sono già estremamente ben addestrate e, quando le formiamo all'uso delle nostre armi, sperimentiamo come siano molto capaci di apprendere e altamente motivate”. L'Ad ha poi evidenziato che “tutto il popolo ucraino è mosso dalla volontà di non lasciarsi conquistare” dalla Russia e ciò “vale più di qualsiasi equipaggiamento da guerra”. In merito agli aiuti militari forniti dall'Occidente all'ex repubblica sovietica, Haun ha infine osservato: “La mia grande preoccupazione è la carenza di munizioni. Le armi migliori sono inutili se non possono sparare”. (Geb)