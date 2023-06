Germania: “Faz”, Strategia sicurezza nazionale solleva interrogativi su parte militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Strategia di sicurezza nazionale della Germania (Nss) “solleva interrogativi, soprattutto nella parte militare”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando il documento presentato ieri a Berlino dal governo federale, il primo del suo genere nella storia della Germania. Nella Nss, l'esecutivo tedesco ribadisce l'impegno ad aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil, come previsto dall'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. Tuttavia, tale incremento avverrà “su una media pluriennale”. La “Frankfurter Allgemeine Zeitung” evidenzia l'indeterminatezza di tale periodo. Inoltre, questa formulazione contrasta con quanto dichiarato dal cancelliere Olaf Scholz a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Il capo del governo federale aveva, infatti, promesso da quest'anno la Germania avrebbe speso “più del 2 per cento del Pil ogni anno” per la difesa. La Nss è poi modellata sulla “espansione alla moda del concetto di sicurezza”, che ha “un sapore di sotterfugio”. Clima, biodiversità, alimentazione, pandemie, diritti delle donne e delle minoranze sono parte della “sicurezza integrata” su cui si fonda la Nss. Tuttavia, questi sono fattori che “soprattutto indirettamente” influiscono sulla sicurezza. In questi campi, “la Germania non ha mai avuto deficit così vasti come nell'equipaggiamento delle Forze armate” (Bundeswehr). Infine, “rimane una grande domanda: come possono essere perseguiti tutti questi obiettivi in ​​modo integrato e coordinato se la Germania continua a fare a meno di un Consiglio di sicurezza nazionale?”. Tale organo non è stato inserito nella Nss a causa dei contrasti nel governo federale sulla sua istituzione. (Geb)