Usa: sondaggi 2024, Biden in vantaggio di quattro punti rispetto a Trump

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, conserva un vantaggio di quattro punti percentuali rispetto al suo predecessore, Donald Trump, in vista delle elezioni del 2024. Un sondaggio pubblicato dall’università di Quinnipiac ha rilevato che il 48 per cento dei partecipanti ha dichiarato di sostenere il presidente attualmente in carica, contro il 44 per cento che invece è favorevole ad un ritorno di Trump. Il tasso di approvazione di Biden è rimasto invariato rispetto al mese scorso, mentre quello dell’ex presidente ha subito un calo di due punti. Una discesa che secondo il sondaggio avrebbe potuto essere ben più pronunciata, dopo che Trump è stato recentemente incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. (Was)