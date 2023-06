Usa: veterano dei Marines incriminato per la morte di un senzatetto afroamericano a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì di New York ha incriminato Daniel Penny per omicidio di secondo grado, dopo la morte del senzatetto afroamericano Jordan Neely, avvenuta il primo maggio scorso su un treno della metropolitana cittadina. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Nbc News”. La morte del senzatetto è avvenuta per soffocamento, dopo che Penny lo ha bloccato con una stretta al collo a causa del suo comportamento aggressivo nei confronti degli altri passeggeri del treno, sulla linea F della metropolitana di Manhattan. Stando ai racconti dei testimoni, Neely ha iniziato a comportarsi “in maniera aggressiva” nei confronti dei presenti dopo essere salito sul treno. Il senzatetto avrebbe iniziato a urlare contro i passeggeri, asserendo di essere “affamato, assetato, e non ho paura di andare in prigione”. A quel punto, il veterano dei Marines sarebbe intervenuto, bloccando Neely con una stretta al collo che è stata mostrata in diversi video registrati dai passeggeri. I soccorritori hanno trovato il senzatetto privo di conoscenza, e l’uomo è stato dichiarato morto in ospedale. (Was)