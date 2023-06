Usa: Biden, cambiamento climatico è una minaccia esistenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per il mondo intero. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso a Washington. “La giustizia ambientale è una responsabilità fondamentale per ognuno dei nostri dipartimenti esecutivi: dal primo giorno della mia presidenza, il Paese ha aderito nuovamente agli accordi di Parigi, perchè dobbiamo guidare il mondo anche sul clima”, ha detto. (Was)