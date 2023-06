Usa: governatore Texas Abbott conferma trasferimento migranti a Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha confermato ieri che la sua amministrazione ha effettuato il primo trasferimento su base volontaria di un gruppo di migranti a Los Angeles, in California, a bordo di un autobus. L'annuncio è destinato a inasprire le polemiche già innescate da trasferimenti analoghi effettuati da Texas e Florida verso diverse grandi città a guida democratica. I governatori dei due Stati - Abbott e Ron DeSantis - hanno avviato i trasferimenti in risposta alla crisi migratoria in atto al confine meridionale degli Stati Uniti, che i Repubblicani imputano alle politiche promosse dalle cosiddette "amministrazioni santuario", che rifiutano di attuare le norme federali in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. Ad oggi il Texas ha trasferito 21.600 migranti irregolari verso città a guida democratica come New York, Chicago, Filadelfia e Denver. "Le piccole cittadine di confine del Texas restano sopraffatte e invase dalle migliaia di persone che attraversano illegalmente il confine dal Messico, a causa del rifiuto (del presidente Usa, Joe) Biden di mettere in sicurezza il confine", afferma una nota diffusa da Abbott nella serata di ieri. "Los Angels è una grande città che molti migranti considerano una meta, specie ora che la leadership cittadina ha approvato l'auto-proclamazione a città santuario", prosegue la nota. "Le nostre comunità di confine sono in prima linea, e (...) il Texas continuerà a fornire questo necessario sollievo sino a quando il presidente Biden si sarà attivato per fare il suo dovere". (Was)