Usa-Giappone: in corso discussioni per schieramento di unità militare "multi-dominio"

- Il governo degli Stati Uniti ha intrapreso discussioni col Giappone per dispiegare sul territorio di quel Paese asiatico una nuova "task force multi-dominio" dell'Esercito. Lo ha dichiarato la segretaria dell'Esercito Usa Christine Wormuth, secondo cui l'iniziativa è parte delle misure di Washington tese ad affrontare le "potenziali minacce" poste dalla Cina. L'unità multifunzionale disporrebbe di un'ampia gamma di capacità: dagli attacchi balistici a lungo raggio, alla difesa aerea, all'intelligence e alla guerra informatica ed elettronica, sino al supporto logistico. "Sono le nazioni ospiti a decidere se siano disponibili o meno a ospitare (questo tipo di unità), e se farlo a rotazione o su base permanente", ha spiegato Wormuth nel corso di una conferenza stampa. "Credo che queste conversazioni siano in corso ad esempio con il Giappone. Abbiamo un'ottima relazione con le Forze di autodifesa giapponesi", ha aggiunto la funzionaria. Gli Stati Uniti hanno già dispiegato "task force multi-dominio" negli Stati Usa di Washington e Hawaii e in Germania. Tra le dotazioni di queste unità potrebbero figurare lanciatori per missili con una gittata superiore a mille chilometri. (Was)