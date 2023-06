Usa: scienziati annunciano creazione della prima "struttura embrionale umana sintetica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ricercatori di Stati Uniti e Regno Unito ha annunciato la creazione della prima "struttura embrionale umana sintetica" al mondo partendo da cellule staminali, senza impiegare ovuli e spermatozoi. Queste strutture costituiscono la primissima fase dello sviluppo umano, e gli scienziati sostengono che un giorno potrebbero aiutare ad accrescere la comprensione delle malattie genetiche o delle cause degli aborti naturali. La docente di bioingegneria Magdalena Zernicka-Goetz ha descritto il lavoro di ricerca ieri, durante l'annuale convegno della Società internazionale per la ricerca staminale a Boston. Secondo la ricercatrice, il lavoro è stato accettato da una autorevole rivista scientifica, ma non è stato ancora pubblicato. "Voglio sottolineare che non si tratta di embrioni umani", ha dichiarato Zernicka-Goetz. "Sono modelli di embrioni, ma si tratta di un risultato entusiasmante, perché sono estremamente simili agli embrioni umani e una via importante per giungere alla scoperta di molte gravidanze non riuscite". Come sottolineato dall'emittente televisiva "Cnn", questo ambito della ricerca medico-scientifica solleva però delicate incognite di carattere legale ed etico, e gli Stati Uniti non dispongono al momento di alcuna legge che regoli la creazione o l'utilizzo di embrioni sintetici. (Was)