Indonesia: governo conferma accordo da 733 milioni di dollari per acquisto di Mirage 2000 usati

- Il governo dell'Indonesia ha confermato di aver sottoscritto un accordo del valore di 733 milioni di dollari per l'acquisto di 12 aerei da combattimento Mirage 2000-5 precedentemente in servizio con le forze armate del Qatar. La stampa indonesiana aveva pubblicato le prime indiscrezioni in merito all'accordo nella giornata di ieri, suscitando rimostranze da parte di diversi parlamentari indonesiani, secondo cui i velivoli acquistati sono troppo vecchi. In una nota, il ministero della Difesa ha spiegato d'aver firmato un accordo con Excalibur International, un ramo dell'azienda della difesa ceca Czechoslovak Group (Csg) lo scorso gennaio. L'accordo prevede la consegna di nove Mirage monoposto e tre biposto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo. I Mirage 2000, prodotti dall'azienda aerospaziale francese Dassault Aviation, sono entrati in servizio per la prima volta nel 1967. Il Mirage 2000-5 è una versione del velivolo sottoposta a significative migliorie avioniche; il ministero della Difesa indonesiano non ha precisato l'età dei velivoli acquistati, ma il Qatar ha ricevuto in consegna Mirage 2000-5 a partire dal 1997; l'accordo sottoscritto da Giacarta con Csg includerebbe tre anni di servizi di manutenzione e addestramento. (Fim)