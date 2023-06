Pakistan: segretaria di Stato Khar, non chiedeteci di scegliere tra Usa e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan affronta problemi gravissimi sul piano economico e della sicurezza, e non può permettersi scelte di campo tra Stati Uniti e Cina in uno scenario da nuova Guerra fredda. Lo ha dichiarato la segretaria di Stato per gli Affari esteri pakistana, Hina Rabbani Khar, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Politico". Come evidenziato dal quotidiano, il Pakistan è uno degli "Stati di prima linea" nello scacchiere delle maggiori potenze mondiali, non ultimo per la sua natura di potenza nucleare con una popolazione di 250 milioni di persone. La crescente attenzione dedicata dagli Usa alla cooperazione con lo storico rivale del Pakistan, l'India, ha consentito alla Cina di coltivare relazioni strategiche con Islamabad; Khar ha affermato però che il suo Paese è preoccupato delle ripercussioni di uno scontro diretto tra le due potenze, e dall'eventualità di vedersi forzato a scelte di campo. "Siamo fortemente minacciati da questa nozione di una divisione del mondo in due blocchi", ha dichiarato la funzionaria. "Siamo preoccupati da questo disaccoppiamento e da qualsiasi cosa aumenti ulteriormente le divisioni a livello mondiale". (segue) (Was)