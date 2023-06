Pakistan: segretaria di Stato Khar, non chiedeteci di scegliere tra Usa e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria ricorda che il Pakistan "ha una storia di vicinanza collaborativa agli Stati Uniti, e non ha intenzione di allontanarsene. La realtà del Pakistan è anche la vicinanza e la collaborazione con la Cina, ed è sempre stato così, sino a quando improvvisamente la Cina è stata percepita da tutti come una minaccia". Come evidenziato da "Politico", il Pakistan non può privarsi dell'assistenza degli Stati Uniti per fronteggiare la minaccia alla sicurezza posta dai talebani; al contempo, però, Islamabad sta rafforzando la cooperazione militare con la Cina, alimentata dalla comune avversione per l'India, e si sta avvalendo anche dell'assistenza di Pechino per lo sviluppo di grandi progetti infrastrutturali. Khar è balzata agli onori della cronaca Usa lo scorso aprile, quando il "Wall Street Journl" ha pubblicato uno dei documenti riservati trapelati dal Pentagono in cui comparivano dichiarazioni della funzionari: in quella che è parsa una sua intercettazione da parte dell'intelligence statunitense, Khar esprimeva il timore che "l'istinto di Islamabad di preservare" il partenariato con gli Usa potesse minare il partenariato "realmente strategico" con la Cina. (segue) (Was)