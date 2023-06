Pakistan: segretaria di Stato Khar, non chiedeteci di scegliere tra Usa e Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista concessa a "Politico" Khar ha rifiutato di commentare i contenuti del documento del Pentagono che la riguarda, ma ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno adottando una linea troppo timorosa nei confronti degli sviluppi strategici globali: "Non penso che il loro ruolo di leadership sia conteso, a meno che non spingano essi stessi le persone a interrogarsi in proposito con la loro condotta reattiva", ha dichiarato la funzionaria. Secondo Khar, l'Occidente rischia di perdere la fiducia "nel valore delle sue idee, del suo soft power"; la Cina, invece, è importante per il Pakistan "soprattutto come modello economico per l'elevazione di una vastissima popolazione dalla povertà". La critica più dura rivolta dalla segretaria agli Stati Uniti riguarda invece l'Afghanistan: Khar ha criticato non soltanto le modalità del ritiro statunitense dal Paese nel 2021, ma anche le restrizioni successivamente imposte ai Talebani, che secondo la segretaria stanno causando una crisi umanitaria e di sicurezza e spingendo molti afgani verso "attività criminali, narcotraffico e contrabbando". (Was)